Bremer all’Inter sì ma prima c’è da cedere Skriniar: le tempistiche − Sky

Bremer può entrare solamente dopo la cessione di Skriniar. È questo lo scenario impartito in casa Inter. Intanto, l’agente del granata incontrerà nelle prossime ore Urbano Cairo

TEMPISTICHE DA RISPETTARE − Gleison Bremer dentro, Milan Skriniar fuori. All’Inter si lavora per trovare gli incastri giusti. Il difensore brasiliano è ambito da mezza Serie A ma al momento i nerazzurri sono nettamente in pole. Accordo di massima tra le parti già da gennaio ma serve quello col Torino, altrettanto importante. A tal proposito, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’agente di Bremer e Cairo, presidente granata. La distanza c’è poiché il Torino chiede 40 milioni di euro, mentre l’Inter è disposta ad arrivare massimo a 25-30. Secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport, le tempistiche saranno importanti. Prima di affondare il colpo Bremer, l’Inter dovrà risolvere il nodo Skriniar. Soltanto dopo aver ceduto il giocatore al PSG, arriverà l’offensiva finale per il brasiliano.