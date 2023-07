Onana al Manchester United, il retroscena: inizia per un altro dell’Inter

Onana al Manchester United è una trattativa che si è chiusa ufficialmente a metà della settimana scorsa, ma durata molto tempo. Dall’Inghilterra arrivano retroscena su come è iniziato il trasferimento in uscita dall’Inter: li rivela The Athletic.

CESSIONE DOLOROSA – André Onana ha lasciato l’Inter una settimana fa, ma la trattativa è iniziata da molto più tempo. Erik ten Hag, manager del Manchester United, ha deciso di scaricare David de Gea (ora svincolato) dopo la finale di FA Cup col Manchester City di fine maggio, persa a causa di due tiri da fuori di Ilkay Gundogan. Le discussioni sono iniziate, rivela The Athletic, perché l’agente Yalcin Sarica aveva inizialmente proposto un altro giocatore dell’Inter: Denzel Dumfries. Poi il discorso si è spostato su Onana, che ten Hag aveva già avuto all’Ajax, con i contatti col giocatore avviati il giorno prima della finale di Champions League. A metà maggio il Manchester United aveva pensato anche a Mike Maignan del Milan, per il quale però i rossoneri chiedevano cento milioni. Per Onana, invece, il suo agente Albert Botines è andato a Manchester il 22 giugno per cominciare a trattare coi Red Devils. Dalla prima offerta, quaranta milioni più cinque di bonus il 5 luglio, si è arrivati all’accordo per cinquantuno milioni (di euro) più quattro di bonus. Che si verificheranno in base a presenze e trofei di Onana col Manchester United.

Fonte: The Athletic