Toloi all’Inter? Affare sensato solo in un caso (per ora improbabile)

All’Inter piace Rafael Toloi, capitano dell’Atalanta, come nome per rinforzare il reparto difensivo. L’operazione ha tuttavia alcuni limiti, tattici e non solo.

SEMPRE NERAZZURRO – L’Inter mette nel mirino Rafael Toloi per riempire l’ultimo vuoto rimasto in difesa. Dopo Merih Demiral, quindi, il club di Viale della Liberazione insegue un altro difensore dell’Atalanta. Tuttavia anche in questo caso l’affare non sembra affatto semplice. Nonostante il contratto coi bergamaschi scada nel 2024, il difensore classe 1990 ne è il capitano, pertanto l’Atalanta non sembra ben disposta a separarsene. E l’Inter non ha affatto intenzione di compromettere gli ottimi rapporti con la società di Antonio Percassi. Fattibilità a parte, però, l’ingaggio di Toloi da parte dell’Inter non sembra incastrarsi bene con la difesa di Simone Inzaghi.

PEDINE VOLANTI – Il problema principale non riguarda l’età. Toloi compirà 33 anni il prossimo 10 ottobre, e sarebbe un profilo in grado di ridurre il gap di esperienza aperto dall’addio di Danilo D’Ambrosio. Le perplessità emergono semmai in merito alla sua collocazione tattica. Il numero 2 atalantino è infatti un braccetto di destra di una linea difensiva a tre. Un ruolo in cui l’Inter sta scoprendo l’enorme potenziale di Yann Bisseck, con la sicurezza di Matteo Darmian pronto a dare una mano. Toloi pertanto non troverebbe spazio nell’Inter di oggi, neanche considerando Darmian esterno di centrocampo (dove Inzaghi può contare giù su Denzel Dumfries e Juan Cuadrado). Il suo ingaggio potrebbe essere sensato solo se Bisseck tornasse ad essere il vice di Alessandro Bastoni. Ma è uno scenario che lo stesso tedesco sta contribuendo a cancellare.