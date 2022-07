Napoli riflette sul dopo Koulibaly: in difesa piace un obiettivo dell’Inter – CdS

Il Napoli questa estate potrebbe perdere Kalidou Koulibaly, dato che il suo agente ieri sera ha incontrato la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, i partenopei seguono un obiettivo dell’Inter in Serie A.

OBIETTIVO INTER – Il Napoli presto potrebbe dire addio a Kalidou Koulibaly, e quel che è peggio per gli azzurri, è che potrebbero ritrovarselo contro in Serie A con la maglia della Juventus. Per questo motivo i partenopei pensano non uno ma ben due rinforzi in difesa, considerando anche l’arrivo imminente di Ostigard dal Genoa. Il Direttore Sportivo Giuntoli segue con interesse gli sviluppi legati a Milenkovic della Fiorentina che piace però a tanti, Inter compresa. I nerazzurri oggi sono in vantaggio sul giocatore, pronti ad acquistarlo in caso di cessione di Milan Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini