Pinamonti, l’Atalanta insiste: l’Inter vuole inserire clausola ben precisa – TS

Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. L’Atalanta, secondo Tuttosport, continua ad insistere: Ausilio spinge per l’inserimento di una clausola di riacquisto

CLAUSOLA – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Sull’attaccante, reduce dall’esperienza positiva all’Empoli, c’è il forte interesse dell’Atalanta. Secondo quanto riporta Tuttosport continua il dialogo fra i due club con Ausilio che insiste per l’inserimento di una clausola di riacquisto a favore dei nerazzurri. Il motivo è semplice: l’Inter vuole mantenere il controllo sull’attaccante per valutare se, in futuro, possa essere un elemento su cui puntare. Per inserire l’opzione di riacquisto, scrive il quotidiano, l’Inter sarebbe anche disposta a fare uno sconto sul cartellino all’Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino