Nandez stoppato dall’Inter, tackle di Marotta! Altra verità − TS

Beppe Marotta ieri ha risposto seccatamente all’agente di Nahitan Nandez, che in settimana aveva parlato di Inter vicina al giocatore.

STOPPATO − La verità è un’altra e questa non sta sicuramente nelle parole di Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez. Ieri, prima di Benfica-Inter di Champions League (match finito 3-3), l’AD Marotta ha chiuso ogni trattativa col giocatore uruguaiano, che in estate si libererà a zero dal Cagliari. Nette le parole del dirigente. Si tratta in realtà di vecchie ruggini estive, non ancora sedimentate. In particolare, la società si è infastidita che fosse già stato giubilato il nome di Juan Cuadrado, il quale va recuperato al 100%. A gennaio l’Inter non si muoverà sul mercato e a giugno gli obiettivi saranno altri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino