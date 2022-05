Lukaku si muove verso l’Inter: fissato l’incontro per definire l’accordo – SM

Lukaku vuole l’Inter e l’Inter vuole Lukaku… ma alle sue condizioni. Che potrebbero essere tranquillamente le stesse. Come riportato da Sport Mediaset, nei prossimi giorni verranno ribadite le modalità per rendere possibile il suo ritorno a Milano. Poi palla al Chelsea

INCASTRO POSSIBILE – Nella settimana in arrivo è previsto l’incontro tra il legale di Romelu Lukaku, che sta curando l’operazione da intermediario, e la dirigenza nerazzurra. Le condizioni poste dallo stesso attaccante belga per tornare a Milano consistono nel dimezzarsi l’ingaggio rispetto ai 15 milioni di euro netti percepiti oggi a Londra. In pratica Lukaku chiede lo stesso ingaggio percepito all’Inter prima dell’addio. Circa 7.5 milioni, quindi. Questo verrà ribadito nel prossimo incontro. Poi, come confermato da Sport Mediaset, Lukaku cercherà di farsi cedere in prestito dal Chelsea, che è l’ostacolo più alto. Bisogna capire, infatti, se la nuova proprietà del club londinese sarà disposta a concordare questa modalità. Che poi sarebbe l’unica per evitare di svalutare immediatamente l’investimento da 115 milioni di euro ancora per niente ammortizzato. Su queste basi, come anticipato da Inter-News.it (vedi articolo), l’Inter è disposta ad aprire al ritorno di Lukaku. Sarà proprio questa la masterclass nerazzurra di Beppe Marotta (vedi focus) quest’estate? Il calciomercato è pronto a regalare emozioni. E i tifosi nerazzurri ne hanno bisogno, dato che finora le premesse sono piuttosto negative…