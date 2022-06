Lukaku, fissato un limite di tempo per un motivo ben preciso – Sky

Per la questione legata al ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è stato fissato un limite di tempo. Il 30 di giugno, come riporta Luca Marchetti di Sky Sport. Il motivo è da ricercarsi nel risparmio di cui la società potrebbe godere grazie al decreto crescita.

DEADLINE – La trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter non si protrarrà per le lunghe. Questo il motivo, come riporta Luca Marchetti: «Per il discorso del Decreto Crescita sarà fondamentale chiudere la situazione entro fine giugno. Questo per l’Inter significherebbe poter evitare parecchi costi in tasse. Anche questo è determinante per l’esito della trattativa. Oltre il 30 di giugno sarà praticamente impossibile chiudere l’accordo. Per come stanno le cose oggi rimane difficile che possano arrivare sia lui che Dybala. Questo significa che se sull’argentino arrivasse un’accelerata, sarà perché la società avrà rinunciato a insistere su Lukaku».