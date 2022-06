Lukaku, il Chelsea apre al prestito ma non gratuito. Le condizioni – CdS

L’Inter ha praticamente chiuso per portare Paulo Dybala a Milano la prossima stagione. I nerazzurri ieri hanno avuto un incontro positivo con l’entourage. Ma intanto resta aperta e viva la pista Romelu Lukaku con il Chelsea che però lo cederà alle sue condizioni.

CONDIZIONI – L’Inter vuole Romelu Lukaku con il belga che, pur di tornare a Milano, è disposto a ridursi lo stipendio notevolmente. Ma come possono i nerazzurri pensare di riprendere un investimento fatto dal Chelsea pari a 115 milioni nemmeno un anno fa? Lukaku sta forzando la mano ai blues costringendoli di fatto a lasciarlo andare via in prestito. Ma, come spiega il Corriere dello Sport, non sarà un prestito gratuito, altrimenti il Chelsea andrebbe in bancarotta (si fa per dire). I blues possono anche cedere in prestito ma oneroso con l’Inter dunque che dovrebbe pagare un indennizzo. Si parla di 25 milioni di euro, tanti per i nerazzurri che preferirebbero una cifra inferiore. Da capire come si potrà limare tutto questo considerando che, i tempi stringono (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno