Skriniar-Psg, tutto vero. Il blitz dei parigini è concreto – CdS

L’Inter ha tanta carne al fuoco per quel che riguarda il mercato in entrata, ma non va dimenticato come c’è necessità anche di vendere e far cassa. L’ultimo grande nome della rosa accostato all’addio è quello di Milan Skriniar con il Psg che fa sul serio.

SITUAZIONE – L’Inter ha nel mirino tanti nomi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ma per farlo ci sarà anche bisogno di un addio pesante in questo mercato. L’ultimo nome che potrebbe lasciare Milano è Skriniar. Per il centrale slovacco si è mosso il Paris Saint Germain con il direttore sportivo subentrato a Leonardo, Campos, già protagonista di un blitz a Milano per parlare con l’Inter. Il centrale è un punto fermo della squadra nerazzurra e l’Inter non se ne priverà facilmente. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, il blitz parigino è proprio servito per questo: sondare e captare le cifre che l’Inter potrà richiedere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno