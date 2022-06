Lukaku, c’è un tempo limite per riportarlo all’Inter? – CdS

Romelu Lukaku-Inter, sogno ancora possibile? Assolutamente sì. La pista è ancora del tutto percorribile, nulla è ancora stato formalizzato e messo in tavola, ma l’idea di affondare c’è. Ma c’è una data limite per farlo?

DATA – L’Inter vuole riportare a Milano Romelu Lukaku. Come? Quando? Proviamo a dare una risposta intanto alla seconda domanda. Dopo aver affondato per Dybala, Marotta e Ausilio ora studiano come poter convincere il Chelsea a lasciar tornare a Milano Big Rom. E i tempi non sono così lunghi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, per usufruire del Decreto Crescita e dunque avere delle agevolazioni sull’ingaggio del belga, l’Inter dovrà fare tutto entro il 30 giugno. Dunque, i tempi sono abbastanza lunghi ma di fatto sono solo 20 giorni in cui i nerazzurri possono e devono muoversi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno