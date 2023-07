Lukaku, guerra di nervi: il Chelsea spera in una mossa dell’Inter − TS

Lukaku si sarebbe dovuto unire al Chelsea, in teoria, nella giornata di oggi. Il rientro è stato rimandato tuttavia, ma la situazione sta diventando una “guerra di nervi”, come scrive Tuttosport. Il Chelsea aspetta impaziente la mossa dell’Inter.

MOSSA − Romelu Lukaku vuole l’Inter e non si aggregherà, almeno per il momento, al ritiro con il Chelsea che parte ufficialmente da oggi. È atteso, se l’impasse non dovesse sbloccarsi, per il 17 luglio. Prima cioè che la squadra di Pochettino parta per gli Stati Uniti per la tournée estiva. Come scrive oggi Tuttosport la situazione sta, però, diventando una “guerra di nervi”. I Blues sperano che l’Inter possa arrivare a una cifra di 45 milioni di euro tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus. Ma i nerazzurri difficilmente si spingeranno oltre 35 milioni di euro, più 8,5 milioni di euro promessi a Lukaku come ingaggio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino