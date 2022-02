Lewandowski nel mirino dell’Inter? Opzione se va via dal Bayern Monaco

Lewandowski entra – a sorpresa – fra i nomi accostati all’Inter a livello di mercato. Il sito spagnolo Todo Fichajes mette i nerazzurri fra le pretendenti del polacco, che a fine stagione può lasciare il Bayern Monaco.

IN BILICO – Robert Lewandowski ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023, ma può lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. In Germania se n’è discusso negli ultimi giorni, anche con dichiarazioni dei dirigenti, e c’è un po’ di preoccupazione. Dalla Spagna Todo Fichajes fa il nome del Real Madrid come preferenza del polacco, ma i blancos in estate puntano Erling Haaland e Kylian Mbappé. Per questo ecco che spunta l’opzione Inter, dove Alexis Sanchez può andare via e Lautaro Martinez è richiesto da altri grandi club. Dovesse rimanere solo Edin Dzeko (oltre a Joaquin Correa), Lewandowski diventerebbe un obiettivo dell’Inter. La richiesta del Bayern Monaco, pur con un contratto di un solo anno, è di sessanta milioni di euro. Ma occhio, a questo punto, al fatto che Lewandowski possa essere interessato da un trasferimento all’Inter.

Fonte: todofichajes.com