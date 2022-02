Marchetti: «Serie A, nulla scontato. Occhio a scontro diretto Juventus-Inter»

Sulla Serie A il giornalista Marchetti vede ancora tutto aperto e Juventus-Inter come uno snodo fondamentale per il campionato. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

PIÙ DI TRE? – Per Luca Marchetti la Serie A non vede solo tre squadre che possono vincere il titolo: «La corsa allo scudetto ci ha insegnato che non dobbiamo dare nulla per scontato. L’Inter, che ha il miglior attacco e fatto un gran gioco offensivo, non segna da tre partite: tutte possono incepparsi e quindi chi sta dietro ne può approfittare. Pensate soltanto se la Juventus fosse riuscita a fare risultato pieno in almeno una delle due partite che ha pareggiato, avrebbe tutt’altra prospettiva. Ce l’ha ancora: ha sette punti e lo scontro diretto con l’Inter, che dovesse vincere il recupero col Bologna andrebbe di nuovo prima. È bello questo campionato, ci sono ancora tanti fronti aperti».