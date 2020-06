Lautaro Martinez, dietrofront Barcellona? La strategia blaugrana vacilla

Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca: il Barcellona avrebbe messo in piedi una strategia diversa per Lautaro Martinez, non potendo permettersi l’acquisto immediato. Un tentativo che potrebbe cedere di fronte al muro dell’Inter e all’interesse di nuovi club

STALLO – Sono passati giorni, settimane, mesi e le chiacchiere che avvicinano Lautaro Martinez al Barcellona non vogliono saperne di spegnersi. Tuttavia, proprio quando la trattativa pareva in volata finale, il brusco stridìo dei freni blaugrana ha avuto una vasta eco. Il Barcellona ha da tempo l’accordo con Lautaro Martinez, ma quello con l’Inter non c’è ancora e i nerazzurri continuano a pretendere un’offerta molto alta, che corrisponda in maniera equivalente alla clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

DIFFICOLTÀ – Quello che doveva essere un affare di rapida conclusione, nelle scorse settimane, si è trasformato in una “soap opera“, come dice Marca. All’impossibilità di mettere insieme tutti quei soldi da consegnare all’Inter, si è aggiunta anche la questione stipendi. Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha chiesto ai suoi calciatori un ulteriore taglio di stipendio per rimpolpare le casse del club. C’è da raccogliere una cospicua somma da alcune operazioni in uscita per colmare il vuoto di bilancio (si parla di 70 milioni entro il 30 giugno). Questa delicata combinazione di fattori ha costretto il Barcellona a mettere in stand-by Lautaro Martinez.

TATTICA – La nuova strategia blaugrana potrebbe essere quella di rimandare l’accelerata decisiva alla fine del mese, quando i conti saranno a posto e l’aria intorno al Camp Nou meno tesa. Ma è un piano che Marca definisce “pericoloso”, perché lascerebbe la porta aperta ad altri club che in passato avevano avuto contatti con Lautaro Martinez. Il Real Madrid è vigile sul calciatore, nonostante sia più orientato a tuffarsi su Erling Haaland del Borussia Dortmund. Allo stesso modo anche il Manchester United cerca un fuoriclasse lì davanti, così come il Liverpool, pretendente a sorpresa dopo aver mollato Timo Werner.

TIC TAC TIC TAC – Il tempo però continua a scorrere e non è un buon alleato per il Barcellona. Il trasferimento di Lautaro Martinez potrebbe essere chiuso anche dopo il 1 ° luglio, ma i calciatori blaugrana hanno interesse che la stagione inizi con i conti a posto, indipendentemente dagli acquisti faraonici che il club ha in mente. Tra l’altro il prolungamento esasperato delle tempistiche minaccia di rendere nervoso sia Lautaro che il suo entourage. In quel caso, il terreno diventerebbe fertile sia per un sorpasso all’ultima curva di qualche altro club, sia per un’eventuale permanenza in maglia Inter.

