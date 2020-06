Inter, Cavani fa dietrofront: vuole l’Atletico Madrid. Pista saltata? – TS

“Tuttosport” lancia l’indiscrezione: Cavani avrebbe intenzione di accettare l’offerta di contratto dell’Atletico Madrid. Inter gelata. I margini per un arrivo in nerazzurro sembrano ridotti al lumicino

TRATTATIVA ARENATA – La pista Edinson Cavani tramonta improvvisamente. Lo riporta “Tuttosport”, sottolineando la volontà dell’ex Napoli e Palermo di accettare l’offerta dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’accordo col club di Madrid è stato raggiunto a gennaio. Poi il Paris Saint-Germain bloccò le operazioni, nonostate i colchoneros fossero addirittura disposti a pagare il cartellino pur di averlo nell’immediato. Cavani aveva gentilmente declinato l’offerta, sia per la volontà di raggiungere i 200 gol in maglia PSG (record agguantato il 23 febbraio nel 4-3 al Bordeaux) che per coltivare una piccola speranza di restare a Parigi. Il riscatto ufficiale di Mauro Icardi, dall’Inter, ha costretto il ‘Matador’ a prendere una decisione. E la decisione è stata finalmente partorita: Spagna.

RINCORRERSI – L’Inter aveva inseguito Cavani già nell’estate del 2019, ma non se ne fece nulla. Una rincorsa continua verso il ‘Matador’, che avrebbe nuovamente ringraziato e messo da parte l’interesse dei nerazzurri. Secondo “Tuttosport”, all’Atletico Madrid lo attende un contratto triennale, la fiducia totale del club e un allenatore disposto a fare follie per portarlo alla sua corte. La pista Inter sembra definitivamente tramontata. Anche quest’anno la telenovela Cavani ha regalato picchi d’illusione concreta, ma i destini dell’Inter e del centravanti uruguagio sembrano destinati a svilupparsi nuovamente lungo rette parallele.

