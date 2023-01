Lautaro Martinez, agente in sede Inter! Ma fa dichiarazione ‘spiazzante’

L’agente di Lautaro Martinez, Camano, ha da poco lasciato la sede dell’Inter a Milano. Ai cronisti presenti ha rilasciato una breve dichiarazione, raccolta da Sportitalia, dove non si sofferma sul suo principale assistito.

NESSUN PROBLEMA – In una giornata dove si è parlato a lungo di incontri e rinnovi spunta anche Alejandro Camano, l’agente di Lautaro Martinez. Ha appena lasciato la sede dell’Inter, per una visita da lui stesso definita di cortesia. «Ho diversi ragazzi, ero qui per parlare di calcio: non faccio nomi, Piero Ausilio conosce bene il mercato e fa le sue valutazioni. Sta bene all’Inter, è contento per la Supercoppa Italiana e ovviamente dispiaciuto per la partita di ieri», le parole di Camano che quindi esclude sviluppi riguardanti il Toro. Ma questo non esclude che presto Lautaro Martinez possa non essere più il suo unico assistito all’Inter.