Joao Mario, sfida Sporting CP-Siviglia: i club offrono due giocatori all’Inter

Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito allo Sporting CP, sarebbe nel mirino non solo del club portoghese, ma anche del Siviglia

SPORTING CP – Secondo quando riportato da Desporto ao Minuto, lo Sporting CP non sarebbe la sola società sulle tracce di Joao Mario. L’ostacolo da superare sarebbe però l’ingaggio da 3 milioni di euro del centrocampista, che sta per entrare nell’ultima stagione di contratto con l’Inter, considerato troppo elevato per il club lusitano. Tuttavia quest’ultimo non mollerebbe questa pista e sarebbero pronti a mettere sul piatto della squadra nerazzurra il terzino sinistro Nuno Mendes.

SIVIGLIA – Il Siviglia sarebbe l’altra società che starebbe seguendo il giocatore. Gli andalusi avrebbero già preso contatti con i meneghini. In questo caso gli spagnoli potrebbero offrire un giocatore già obiettivo di mercato del club italiano, vale a dire il Papu Gomez per riuscire ad abbassare le richieste economiche dei nerazzurri.

Fonte: NotociasaoMinuto.com – Carlos Pereira Fernandes