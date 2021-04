Vezzali: «Pubblico allo stadio? Vittoria dello sport, non solo del calcio»

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, intervenuta su “Sky Sport 24” ha parlato del ritorno del pubblico allo stadio in occasione di Euro 2020.

RIPARTENZA – Queste le parole di Valentina Vezzali: «Pubblico negli stadi? Una luce in fondo al tunnel. Abbiamo lavorato tantissimo perché questo potesse accadere. Non è una vittoria solo del calcio, ma di tutto lo sport. È un segnale di ripartenza di tutto il mondo sportivo. C’è bisogno di entusiasmo, di energia. Possiamo davvero ripartire. Il Governo è vicino al mondo dello sport, rappresenta la sesta industria dell’Italia. È una freccia al nostro arco per rilanciare il nostro paese. Dialogo con Gravina? Ho sempre sostenuto che il gioco di squadra sia fondamentale per riuscire a vincere. Nello sport non esistono interessi di parte, bisogna lavorare tutti insieme per far vincere il nostro paese».

SIMBOLO – Valentina Vezzali parla a proposito della riapertura dello Stadio Olimpico autorizzata dal governo in vista di Euro 2020: «La riapertura dello Stadio Olimpico è un momento simbolo. Un momento importante che vuole essere un messaggio di riapertura. C’è tanta voglia di fare sport, tutti i luoghi di sport hanno sofferto enormemente in questo anno e mezzo. È il momento di ripartire e rialzarci in piedi, e valorizzare lo sport di base. Linee guida? Siamo al lavoro per definirle. Dovranno essere seguite per consentire gli accessi allo stadio. Tutto sarà fatto nel migliore dei modi per dimostrare che il nostro paese è in grado di ospitare un evento così importante come l’Europeo».