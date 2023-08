Inter, possibile ulteriore operazione di mercato: ecco in quale caso − Sky

L’Inter attende solamente l’arrivo di Benjamin Pavard, consapevole del fatto che non si muoverà più sul mercato se non in un caso in particolare. Ecco quale.

UNICO POSSIBILE CAMBIAMENTO − Il mercato dell’Inter si può riaprire solo in caso di qualche uscita. Se dovesse partire Joaquin Correa, direzione Spagna, Arabia Saudita o Torino per cui è più complicato, allora l’Inter virerà su Alexis Sanchez che è svincolato. Questo è l’unico cambiamento che potrebbe prendere quota in caso di addio dell’argentino. A riferirlo è Sky Sport.