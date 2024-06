Inter, c’è un nome su tutti per il posto da vice-Sommer – SI

L’Inter cerca di chiudere il posto da vice-Sommer. C’è un nome su tutti per provare a portare a Milano il secondo portiere in vista poi del futuro.

GRIFONE – Se da un lato in casa Inter si guarda con attenzione alla questione dei rinnovi, anche il mercato estivo è un tema molto attivo negli uffici di Viale della Liberazione. Come raccontato da Sportitalia nella puntata di oggi, l’Inter lavora a metà tra gli addi e i nuovi arrivi. Oltre agli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, come raccontato da Alfredo Pedullà, l’Inter ha cerchiato in rosso il ruolo di vice-Sommer. E su questo fronte Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino Josep Martinez, portiere del Genoa. Niente da fare invece per Maduka Okoye che era stato sondato: il portiere dell’Udinese, almeno per ora, resterà in Friuli.

L’Inter guarda con attenzione a Josep Martinez

SCELTA – Il nome di Josep Martinez è il primo in lista sul taccuino dell’Inter. Ausilio e Marotta hanno trovato nel portiere del Genoa il numero 12. Andrà a fare la spalla destra di Sommer e col tempo proverà a prendersi la maglia da titolare. Oltre al suo nome c’era anche quello di Bento che però non è stato preso più in considerazione a causa del prezzo elevato richiesto dal Brasile.