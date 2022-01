Inter, dopo il mercato annuncio dei rinnovi: da Marotta a Brozovic – TS

L’Inter, in questi ultimi giorni, si sta concentrando sugli affari Gosens (qui le ultime) e Caicedo. Una volta completati gli arrivi dei calciatori, verranno annunciati i rinnovi dei dirigenti e di Marcelo Brozovic

RINNOVI – L’Inter in questa fase del mercato, è concentrata sui colpi di mercato in entrata. L’arrivo in Italia di Steven Zhang, infatti, hanno fatto accelerare le operazioni in entrata, con Inzaghi che, presto, potrebbe abbracciare gli arrivi di Robin Gosens dell’Atalanta e di Felipe Caicedo dal Genoa. Una volta ultimati gli acquisti, secondo il Tuttosport oggi in edicola, sarà tempo dei rinnovi. Ogni giorno sarà buono, dice il quotidiano, per annunciare i rinnovi dei dirigenti (Marotta, Ausilio e Baccin) e Marcelo Brozovic. Dopo il mercato, inoltre, si apriranno i discorsi per i rinnovi di Perisic, non più una priorità, Handanovic, Skriniar e de Vrij.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino