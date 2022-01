Dybala aspetta la Juventus: ecco tutti i rischi. Inter pronta all’assalto – CdS

Dybala può essere uno dei principali colpi a parametro zero del prossimo mercato estivo e la Juventus sa che rischia moltissimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, sull’argentino non c’è solo l’Inter, che è comunque la favorita in caso di rottura tra le parti

OCCHIO ALLA JOYA – La Juventus ha intenzione di ridurre il monte ingaggi del 15-20% e l’acquisto di Dusan Vlahovic di certo non migliora la situazione di chi è in scadenza. A partire da Paulo Dybala, che tornerà in Italia a febbraio per riprendere i discorsi con la società bianconera. Il numero 10 argentino vuole restare alla Juventus ma alle sue condizioni. E non è da escludere che la società bianconera possa cambiare nuovamente la propria offerta di rinnovo rispetto a quella promessa. Ovvero un quadriennale fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni a stagione, di cui 8 fissi più 2 di bonus. Come riportato da Filippo Bonsignore sulle colonne del Corriere dello Sport odierno, il rischio è che la Juventus possa decidere di ridurre da quattro a tre anni la durata del nuovo contratto. O addirittura tagliare l’ingaggio. In caso di fumata nera, la Juventus dovrà prendere in considerazioni gli assalti del Barcellona dalla Spagna, del Tottenham dall’Inghilterra e soprattutto dell’Inter dall’Italia… Ovviamente non c’è solo Dybala sul taccuino dell’Inter alla voce attaccanti per la prossima stagione (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

