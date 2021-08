Inter, confermato l’attacco. Lazaro al Benfica, occhio all’asse con il Brest

L’Inter guarda al mercato in uscita. Lazaro andrà al Benfica, mentre come riporta Sandro Sabatini su “Sport Mediaset”, due giocatori sono destinati al Brest. Con il club francese, potrebbe aprirsi un canale preferenziale che coinvolgerebbe un giocatore in orbita Milan

MERCATO − Questo il punto di Sandro Sabatini: «L’Inter resterà con gli attaccanti che ha: Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, Alexis Sanchez e Martin Satriano. L’uruguaiano, infatti, non partirà poiché l’Inter lo ha scelto come quinto attaccante. Escluso l’arrivo Gianluca Scamacca, mentre ci saranno tre partenze. Valentino Lazaro andrà al Benfica, Eddie Salcedo e Lucien Agoume al Brest. Proprio con il club francese ci sarà un canale preferenziale con Romain Faivre che se non andrà al Milan, potrebbe inserirsi l’Inter il prossimo anno»