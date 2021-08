FOTO − Dimarco festeggia il successo: «Grazie Inter e grande Correa»

Federico Dimarco, autore di un buon ingresso in campo nella ripresa di Verona-Inter, ha espresso su Instagram la sua soddisfazione per la vittoria raggiunta. Grazie alla squadra e a Correa

GRAZIE − Ieri sera l’Inter ha vinto per 1-3 sul campo del Verona rimontando l’iniziale svantaggio di Ivan Ilic. Prima Lautaro Martinez e poi la doppietta di Joaquin Correa piegano la squadra di Di Francesco. Buona prestazione anche per Federico Dimarco, che entrato nella ripresa, ha aiutato la squadra a sbancare il Bentegodi. Il laterale sinistro ha voluto fare i complimenti alla squadra e ringraziare anche il Tucu Correa per i suoi due gol fondamentali. Questo il post Instagram: «Vittoria importante prima della sosta. Grande Inter e grande Tucu Correa!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓸 𝓓𝓲𝓶𝓪𝓻𝓬𝓸 (@federicodimarco)