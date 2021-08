Mourinho: «Ronaldo via cambia scenari scudetto? Chiedetelo ad Inzaghi»

Jose Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma, ha tirato una stoccata all’Inter e a Simone Inzaghi, dopo una domanda sulla partenza di Ronaldo dalla Juventus

STOCCATA − Domani sera, la Roma giocherà in trasferta contro la Salernitana in vista della seconda giornata di Serie A. I giallorossi, dopo la vittoria alla prima contro la Fiorentina, sono a caccia del bis. Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i campani. Il portoghese ha tirato una stoccata a Simone Inzaghi e all’Inter: «Se la partenza di Cristiano Ronaldo dalla Juventus cambia gli scenari scudetto lo si deve chiedere non a me ma a Simone Inzaghi».

Fonte: AsRoma.com