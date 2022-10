Inter, Baccin in Argentina alla ricerca del ‘nuovo’ Lautaro Martinez – CdS

Prosegue il lavoro dell’Inter alla ricerca di nuovi talenti. Dario Baccin, in questi giorni in Argentina. Secondo il Corriere dello Sport, il vice Direttore Sportivo è alla ricerca di giocatori interessanti da seguire, un po’ come fece la dirigenza anni fa per Lautaro Martinez.

NUOVI TALENTI – Dario Baccin in questi giorni è in “missione” in Argentina alla ricerca di nuovi talenti. Considerando l’importanza di Edin Dzeko anche in questa stagione, e soprattutto considerando la possibilità che difficilmente il bosniaco rinnoverà ancora il suo contratto, l’Inter avrà bisogno di rafforzare il suo reparto offensivo. Per il vice Direttore Sportivo, l’idea sarebbe quella di pescare un nuovo Lautaro Martinez, come passaporto innanzitutto. Ma se, come caratteristiche, spuntasse invece un nuovo Dzeko, andrebbe comunque più che bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno