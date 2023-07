Inter, attaccanti al vaglio: quattro nomi e un’opzione ‘italiana’ – CdS

Si continua a lavorare al reparto offensivo in casa Inter, con al momento soltanto tre attaccanti in rosa per Simone Inzaghi. Le difficoltà sul fronte Lukaku portano i nerazzurri a valutare altre alternative. Tra cui, secondo il Corriere dello Sport, ci sono quattro possibili nomi. Più un’opzione ‘italiana’.

POSSIBILI NOMI – Nel caso l’Inter non dovesse riuscire a chiudere per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, si valutano altri possibili nomi che possano sostituirlo. Tra questi una lista di quattro giocatori, ovvero Gianluca Scamacca, Mehdi Taremi, Alvaro Morata e Mateo Retegui. Con i primi due decisamente più avanti nelle preferenze. L’Idea dell’Inter è un’operazione in prestito con obbligo o diritto di riscatto e per il primo il West Ham già con la Roma non ha aperto alla formula. Per quanto riguarda invece Taremi l’ostacolo è il contratto in scadenza nel 2024: acquistabile, dunque, soltanto a titolo definitivo e per una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, salvo un rinnovo “a tavolino” con il Porto per imbastire un’operazione in prestito.

PISTA ITALIANA – Per l’Inter si apre infine anche una pista ‘italiana’, che sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma. Ovvero quella che porta a Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta. Anche il colombiano è in scadenza nel 2024, ma nell’ultima stagione ha reso molto meno, causa anche una serie di infortuni. Un nome che per l’Inter rappresenterebbe una vera e propria “ultima spiaggia” in caso di non arrivo di Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno