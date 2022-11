L’Inter anticipa una cessione in difesa? Possibile addio già a gennaio – CdS

Sono nove i calciatori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno, fra cui Skriniar per il quale la società vuole arrivare in tempi brevi al rinnovo (vedi articolo). Fra chi non prolungherà c’è un giocatore su cui il Corriere dello Sport si sofferma come possibile cessione a gennaio.

IL GRANDE FLOP – Nel lungo elenco di giocatori dell’Inter in scadenza c’è anche un nome che in pochi si ricordano: Dalbert Henrique. Arrivato nell’estate del 2018 per una cifra spropositata dal Nizza (venti milioni più bonus), il brasiliano è stato imbarazzante in nerazzurro e i vari prestiti sono serviti a poco. L’ultimo, al Cagliari, si è chiuso con una retrocessione. Tornato all’Inter, Dalbert in estate (prima del ritiro) si è procurato una lesione al ginocchio: infortunio che ne ha impedito la cessione immediata. Ora però si sta ristabilendo e questo potrebbe tornare utile. Il Corriere dello Sport dà per certo il suo addio a fine stagione, senza rinnovo di contratto. Per Dalbert, in caso di recupero in tempi brevi, possibile anche una cessione a gennaio: l’Inter non punta su di lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno