Inter, anche Salcedo in uscita: possibile trasferimento in Belgio – CdS

Eddie Salcedo, prodotto della Primavera dell’Inter, dopo aver giocato per diversi anni in Serie A è pronto a lasciare il campionato italiano per fare esperienza altrove.

IN USCITA – L’Inter è pronta a salutare anche Eddie Salcedo. Il giovane attaccante dopo diversi anni in prestito in Serie A con le maglie di Genoa, Verona e Spezia, è pronto ad accettare l’offerta dello Standard Liegi. Il club belga evidentemente ha superato la concorrenza del Pisa (squadra che più di tutte si era interessata al ragazzo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti