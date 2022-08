Chivas-Inter Women 1-1 (2-3 dcr) Karchouni pareggia i conti, poi è trionfo!

L’Inter Women vince l’amichevole internazionale contro il Chivas dopo aver agguantato il pareggio nei tempi regolamentari (1-1) e la vittoria ai calci di rigori (2-3).

VITTORIA DOPO I CALCI DI RIGORE – L’Inter Women si aggiudica la vittoria in campo internazionale nel corso dell’amichevole giocata in America contro il Chivas. Le padrone di casa passano in vantaggio grazie al gol di Soto che riceve il cross di Montoya sul secondo palo e impatta di testa trovando il gol del vantaggio al 48′. L’Inter Femminile non perde le speranze e al 65′ trova la rete del pareggio con Ghoutia Karchouni che sfrutta la respinta della difesa avversaria e calcia dalla distanza trovando una grandissima rete. La partita termina 1-1 durante i tempi regolamentari. Vincono le nerazzurre dopo i calci di rigori.