Inter, a centrocampo due nomi in caso di una partenza: le opzioni – TS

Il mercato estivo dell’Inter sarà movimentato in questa stagione. Ci sono diversi contratti in scadenza, anche a centrocampo. Per questo motivo ci potranno essere volti nuovi, secondo Tuttosport sono due i nomi preferiti.

PREFERENZE – Ausilio e Marotta avranno tanto lavoro da concludere in estate. Dalla grana in difesa per sostituire Milan Skriniar, all’obbligo di far registrare un bilancio in positivo. Questo porta i nerazzurri ad avere scelte obbligate sul mercato. A centrocampo, nel caso in cui fosse ceduto Marcelo Brozovic, Franck Kessié potrebbe tornare nel mirino, che ora sta giocando di più con il Barcellona rimanendo però una seconda scelta. Secondo Tuttosport nel reparto l’altro nome è di Yunus Musah, giovane classe 2002 del Valencia. L’investimento sarà ovviamente legato ad una cessione eccellente. Per sostituire invece Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, il candidato ideale rimane Giovanni Fabbian, in prestito alla Reggina.

Fonte: Tuttosport – F.M.