IN – Sensi, visite mediche terminate per oggi. Iter incompleto prima di lasciare l’Inter

Sensi è pronto a lasciare l’Inter ma bisognerà pazientare ancora un po’. Probabilmente tutto il weekend. Il centrocampista azzurro, come raccolto da Inter-News.it, al momento ha completato solo la prima parte delle visite mediche per il Monza

PRIMA TAPPA OK – Non è ancora il giorno dell’annuncio per Stefano Sensi (vedi video). Il centrocampista azzurro ha completato le visite mediche presso la Columbus di Milano ma si tratta solo del primo step pre-firma. La conferma arriva dal nostro Roberto Balestracci, inviato per Inter-News presso la clinica milanese. Sensi adesso dovrà effettuare la seconda parte dei test fisici per ottenere l’idoneità sportiva. Non oggi a quanto pare ma probabilmente già domani. Solo dopo potrà firmare per il Monza, che ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco. La firma di Sensi con il Monza è attesa domani. Poi seguirà l’annuncio.