Braida: «Radu nella prossima stagione con noi». E forse non l’unico dall’Inter

Braida conferma l’arrivo di Radu in porta. Il Consulente Strategico della Cremonese, intervistato da Sport Mediaset, adesso può concentrarsi su un altro possibile innesto dall’Inter

POSSIBILE DOPPIO COLPO – Oggi è il giorno di Andrei Radu alla Cremonese, finalmente. A confermarlo è lo stesso Ariedo Braida: «Diciamo che siamo all’epilogo. Speriamo che domani (oggi, ndr) si concluda questa operazione. E quindi che la prossima stagione giochi con noi». L’arrivo di Radu a Cremona in prestito dall’Inter potrebbe non essere l’unico via Milano nerazzurra. Sebbene sia un doppio colpo difficile, la Cremonese continua a lavorare anche per ottenere in prestito Lucien Agoumé, come anticipato da Inter-News.it nei giorni scorsi. Con il portiere rumeno classe ’97 le difficoltà sono state superate, ora Braida proverà il colpaccio Agoumé a centrocampo.