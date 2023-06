Gundogan via a zero dal Manchester City, opzione Serie A? Incompatibile – Sky

Gundogan sabato 7 giugno sfiderà l’Inter in finale di UEFA Champions League e potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Manchester City considerato il contratto in scadenza. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport chiarisce la situazione, sottolineando un problema per quanto riguarda un suo possibile approdo in Serie A.

A ZERO – Ilkay Gundogan potrebbe lasciare il Manchester City a zero considerato il contratto in scadenza. Di lui si è parlato in questi giorni di possibile arrivo in Serie A con l’interesse, non a caso, proprio dell’Inter. Il club inglese, però, gli ha proposto un rinnovo di contratto. Quindi non è escluso che alla fine possa rimanere al Manchester City. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, Le pretese economiche che Gundogan avrà in scadenza di contratto sono incompatibili con quello che è il calciomercato in Italia.