Gosens-Inter non più questione di ‘se’! Cambio di orizzonte su Perisic – SI

Gosens all’Inter si avvicina sempre più. Da Aspettando Calciomercato su Sportitalia il giornalista Palmeri, in collegamento dall’esterno della sede del club nerazzurro, dà in chiusura l’accordo con l’Atalanta e spiega come cambino le necessità sul rinnovo di Perisic.

SI FA! – Tancredi Palmeri aggiunge dettagli alle notizie di serata (vedi articolo) su Robin Gosens all’Inter: «Ormai tutte le pedine stanno andando a dama. La proposta fissa, cash, da ventidue milioni per l’Atalanta dovrebbe andare bene. La discussione è il differenziale tra bonus facili e legati al rendimento della squadra: una parte di bonus facili farebbe salire a ventotto milioni il totale. Con la parte cash che va bene vuol dire che non è più se Gosens va all’Inter, ma quando sarà ufficiale. Questo è un colpo pazzesco, ovviamente subito dopo che sarà definito parte la discussione sul futuro di Ivan Perisic. Si va dai quattro offerti dall’Inter ai sei che chiede Perisic, vedremo se rimarrà l’offerta. Federico Dimarco ormai viene considerato terzo della difesa a tre, con Aleksandar Kolarov che si ritira non sarebbe più necessario trovare un backup di Perisic. Gosens non gioca dal 29 settembre e non giocherà fino a fine febbraio per uno strappo muscolare importante: stavolta la tappa delle visite mediche non sarebbe solo pro forma».