Ginter, contropiede dalla Germania: Inter ora più lontana dal colpo a zero

Ginter rischia di sfumare alla voce dei possibili colpi estivi a parametro zero dell’Inter in difesa. Il centrale tedesco sembra orientato a rimanere in Germania, facendo un salto di qualità rispetto all’attuale situazione

MERCATO INTERNO – Si complica il possibile approdo di Matthias Ginter in Italia. E in particolare all’Inter, che segue con attenzione il difensore tedesco in uscita dal Borussia Monchengladbach a parametro zero. Su Ginter ha ora messo gli occhi il Bayern Monaco, che è pronto a formulare un’offerta per convincere il nazionale classe ’94 a traferirsi in Baviera a partire dall’estate. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà – giornalista di Sportitalia -, Ginter non è mai stato realmente in orbita Inter e l’avanzata del Bayern Monaco lo dimostrerebbe. Il tedesco è destinato a rimanere in Germania? L’opzione Bayern Monaco è la migliore che può cogliere in Bundesliga…