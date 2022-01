Vecino-Inter, addio rimandato? Nuovi scenari causa Sensi e Gosens

Vecino sembrava a un passo dall’addio all’Inter, ma ora la sua situazione può cambiare con l’arrivo di Gosens e la cessione di Sensi alla Sampdoria in prestito. Ne parla Pedullà nel suo spazio su Sportitalia.

PERMANENZA MINIMA – Matias Vecino può chiudere la stagione all’Inter e andare via il 30 giugno a parametro zero a scadenza di contratto. Secondo Alfredo Pedullà, con l’arrivo di Robin Gosens e probabilmente Felipe Caicedo, uniti alla cessione in prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria, si va verso la permanenza dell’uruguayano per la seconda parte di stagione. Per la prossima, però, Vecino resta comunque un obiettivo della Lazio e lo prenderebbe gratis.