Giacchetta (ds Cremonese): «Accordo con Radu! Apprezziamo Agoumé»

Simone Giacchetta, Direttore Sportivo della Cremonese, in conferenza stampa oggi ha parlato di Ionut Radu e di Lucien Agoumé.

ACCORDO RAGGIUNTO – Ionut Radu alla Cremonese, tutto fatto per il suo trasferimento. Lo conferma il Direttore Sportivo del club in conferenza stampa: «Per quanto riguarda Radu posso dire che abbiamo trovato l’accordo con il ragazzo e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che a breve potremmo vedere anche lui al Centro Sportivo. Su Calafiori e Agoumé non ci sono novità, sono due giovani che apprezziamo noi e molti altri, vedremo se ci saranno evoluzioni».