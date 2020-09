FOTO – Vidal aspetta l’Inter e intanto anche oggi allenamento con il preparatore

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Vidal anche oggi non si allenerà con il Barcellona dopo aver reso noto la sua volontà di volersi trasferire all’Inter. In attesa di capire quando potrà partire a Milano, il centrocampista anche oggi sveglia presto e allenamento con il suo preparatore atletico.

ASPETTANDO L’INTER – Arturo Vidal ufficiosamente non è più un giocatore del Barcellona, lo dimostra anche oggi il suo allenamento in solitaria (ma con il suo preparatore atletico personale). Anche ieri il calciatore si era allenato per conto suo (vedi articolo), in attesa di scoprire novità riguardo il suo futuro e la possibilità di volare verso Milano per firmare il suo nuovo contratto con l’Inter. Di seguito la foto pubblicata nei social dal centrocampista cileno: sveglia presto e allenamento!