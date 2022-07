Dzeko non sul mercato, ma cedibile! In Serie A una squadra interessata – CdS

Edin Dzeko non è sul mercato, o almeno ufficialmente. Come ribadito questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, l’Inter non alzerà barricate in caso di cessione per due motivi ben precisi.

NON INCEDIBILE – L’Inter ha fatto sapere che Edin Dzeko non sarà ceduto e, non a caso, non gli è stata tolta la maglia numero 9. Il futuro del bosniaco, però, resta comunque incerto per due motivi fondamentali: il primo riguarda lo spazio che avrà sul campo, dato che sarà nettamente ridotto rispetto la scorsa stagione, anche ad dispetto delle molte partite ravvicinate sia nella prima sia nella seconda parte di stagione, vista la presenza di Romelu Lukaku. Il secondo motivo, invece, riguarda l’interesse dell’Inter per Paulo Dybala, tutt’altro che sfumato. L’Inter, però, non chiederà al giocatore di andare via. Al tempo stesso, però, non alzerà barricate se il centravanti riceverà da una squadra di suo gradimento. Alleggerire il bilancio dei 10,5 milioni lordi che Edin percepirà fino al 30 giugno creerebbe lo spazio per Paulo Dybala.

CLUB INTERESSATO – Per lui si era fatta avanti la Juventus, come vice Vlahovic, ma la trattativa non è mai decollata. Lo stesso vale per l’interesse del Valencia, richiesto dal nuovo allenatore Gattuso. Resta, al momento, una squadra in Serie A interessata al giocatore ed è il Monza. Se Galliani non arriverà a Icardi, potrebbe diventare una strada non semplice da percorrere per il Monza. Mercoledì intanto il calciatore sarà alla Pinetina e parlerà con Inzaghi per definire il suo ruolo nella prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti