Dybala, Bayern Monaco in corsa? Macché. In Germania sicuri di una cosa

Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. La Joya ha già saluto i tifosi lunedì scorso contro la Lazio. Sul giocatore forte l’Inter. Il Bayern Monaco prova a sondare il terreno?

DESTINO − Paulo Dybala vede sempre più l’Inter nel suo destino. La Joya ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus tant’è che ha già salutato i colori bianconeri. Le avances sul giocatore ovviamente non mancano con vari corteggiatori in giro per l’Europa. Ma sia in Italia che in Germania sono sicuri di una cosa: Dybala vuole solo l’Inter. A rivelarlo su Twitter è infatti il giornalista tedesco Tobi Altcshaffl, report della Bild, secondo cui i rumors legati al Bayern Monaco sono poco rilevanti. Il giocatore, infatti, ha l’Inter nel proprio futuro.