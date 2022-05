Gagliardini salta l’ultima gara dell’anno tra Inter e Sampdoria. Un forfait dunque per mister Simone Inzaghi in vista dell’ultimo ballo a San Siro. Il comunicato del club

COMUNICATO − Inzaghi dovrà fare a meno di un giocatore in vista dell’ultima giornata. Il comunicato: “Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a causa di un’infrazione al piede sinistro”.

Fonte: Inter.it