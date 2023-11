Djaló, non solo l’Inter in Italia per il difensore. La concorrenza – Sky

Tiago Djaló è in scadenza di contratto in estate del 2024 con il Lille. Il difensore ha il futuro in bilico, l’Inter lo segue ma non è l’unica. Gianluca Di Marzio aggiorna sull’operazione da Sky Sport.

TRATTATIVA – I primi contatti tra Inter e Lille ci sono già stati, Tiago Djaló è un grande obiettivo nerazzurro per la stagione 2024-2025. L’operazione sarebbe quindi in vista del prossimo anno, nessun pensiero su quello attuale. La dirigenza nerazzurra lavora sul difensore ritenuto una grande occasione perché il suo contratto con il club francese scadrà proprio nell’estate a venire. In Italia non c’è solo l’Inter però, perché la Juventus è altrettanto interessata. Attenzione quindi alla concorrenza, secondo Gianluca Di Marzio le trattative potrebbero entrare nel vivo a gennaio.