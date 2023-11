Djalò, manca poco per l’intesa definitiva. Un altro club – CdS

Si ricomincia a parlare di mercato in casa Inter. Il primo nome è quello di un difensore centrale: Tiago Djalò del Lille. Le indiscrezioni dal Corriere dello Sport.

CHANCE – Tiago Djalò non è un nome dell’ultimo minuto per l’Inter. Già nello scorso gennaio c’erano stati dialoghi tra il giocatore con contratto in scadenza nel 2024 e l’Inter, l’infortunio di marzo ha rovinato tutti i piani. La stessa cosa accadde tra l’altro a Marcus Thuram, che oggi però veste veramente la maglia nerazzurra. La rottura del crociato del classe 2000 lo ha automaticamente tolto dal mercato, ma Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avevano già prenotato il giocatore. I contatti sono stati mantenuti, ma ci sono dubbi ovviamente sul fisico dopo il grave episodio dello scorso anno. Djalò ancora non rientra, ma l’Inter deve fare in fretta per evitare la concorrenza. Il Barcellona segue il difensore del Lille, i nerazzurri sono però in vantaggio e decideranno a breve se affondare subito il colpo.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.