Ag. Di Gregorio: «Non è interista, ma prima di Natale chiacchierata con l’Inter»

L’agente di Michele Di Gregorio ha parlato del suo assistito. Il portiere del Monza, cresciuto nel vivaio dell’Inter, può interessare ancora i nerazzurri.

AFFETTO − Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato del suo futuro a Tv Play: «Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Inter. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita. Il rapporto c’è ancora perché ha giocato lì, c’è stata solo una chiacchierata prima di Natale, ma nulla di più. I nerazzurri non hanno probabilmente la forza economica per fare un’offerta importante. Prezzo? Verosimilmente può essere ceduto intorno ai 20 milioni di euro».