Di Gennaro appena uscito dal CONI, è pronto per l’Inter – IN

Giornata molto importante per la carriera di Raffaele Di Gennaro. Per il portiere è il momento delle visite mediche con l’Inter per un ritorno dopo l’esperienza in Primavera.

GIORNATA IMPORTANTE – Raffaele Di Gennaro sta per tornare definitivamente all’Inter. Dopo l’esperienza al Gubbio il portiere firmerà un contratto di un anno più un altro di opzione con i nerazzurri. Sarà il terzo portiere della squadra di Simone Inzaghi ed è uscito proprio ora dal CONI per l’idoneità sportiva secondo quanto riportato dal nostro inviato Roberto Novella. In giornata concluderà le visite mediche di rito prima della firma.