Demiral, ma non solo: in ballo il post Skriniar. I nomi dell’Inter − TS

Demiral tra gli indiziati principali per il post Milan Skriniar, partito in direzione PSG. Ma il turco non fa gara a sé, l’Inter mantiene viva anche un’altra pista

FOCUS DIFESA − L’Inter ha bisogno di un nuovo difensore dopo la partenza di Skriniar e il no di Cesar Azpilicueta. Sulla lista dei nerazzurri due nomi: Merih Demiral e Trevoh Chalobah. Il turco dell’Atalanta lascerà sicuramente Bergamo, come ci ha confermato l’avvocato Furkan Yildirim. L’altra pista è quella legata appunto al difensore del Chelsea, anche lui in uscita dai Blues. Al momento non c’è fretta, l’Inter vuole capire bene la situazione e scegliere con calma il prossimo difensore.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini