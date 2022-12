De Vrij, non solo l’infortunio: una squadra lo punta a parametro zero

De Vrij si è fermato quest’oggi ed è in dubbio per l’amichevole Sassuolo-Inter (vedi articolo). A livello di mercato attenzione però perché dalla Francia si parla di un interesse a parametro zero per il 2023.

IN BILICO – Stefan de Vrij, alla pari di Milan Skriniar (vedi articolo), è in scadenza al 30 giugno 2023 e da gennaio può firmare con un altro club a parametro zero per la prossima stagione. L’Inter non è sicura di rinnovare il contratto, visto che le discussioni per ora non hanno portato sviluppi. Su di lui, quindi, cominciano a interessarsi anche altri club. Uno di questi è il Marsiglia: secondo Football Club de Marseille il direttore sportivo dell’OM Pablo Longoria ha inserito il nome del difensore olandese fra i suoi obiettivi per il 2023. De Vrij è considerato più atletico rispetto a Eric Bailly e Chancel Mbemba, i due centrali attualmente a disposizione di Igor Tudor.