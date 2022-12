Inzaghi e una scelta da fare tra Dumfries, Darmian e Bellanova

Simone Inzaghi ha diversi grattacapi da risolvere prima della sfida contro il Napoli. Uno fra tutti, il dubbio su chi schierare sulla fascia destra. I candidati sono Dumfries, Bellanova e Darmian. E tutti e tre, per motivi diversi, potrebbero partire dal 1′

UNA SCELTA IMPORTANTE – Quella che dovrà compiere Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli riguardo alla fascia destra. Il tecnico piacentino dovrà scegliere tra i tre giocatori che ha a disposizione, ovvero Dumfries, Darmian e Bellanova. Tutti e tre si candidano per una maglia dal 1′ contro i partenopei.

DUMFRIES, DARMIAN E BELLANOVA: CHI CONTRO IL NAPOLI DALL’INIZIO?

PERCHÈ DUMFRIES – Denzel Dumfries è il candidato numero 1 per prendersi una maglia da titolare al rientro. Nonostante il Mondiale e il conseguente ritardo nel rientro, l’olandese è il titolare sulla destra. Nella mente di tutti c’è la grande prestazione del numero 2 nerazzurro contro gli Stati Uniti, condita da 1 gol e 2 assist.

PERCHÈ DARMIAN – Matteo Darmian è rientrato da poco da un infortunio che lo aveva tenuto fuori dal campo per le ultime partite dell’anno prima della rassegna iridata. Il numero 36 è rientrato nell’amichevole contro il Betis Siviglia, andando anche in gol. Nel caso in cui Dumfries dovesse essere indisponibile o comunque non in condizione, ecco che Darmian sarebbe pronto a giocare, garantendo sicurezza e solidità.

PERCHÈ BELLANOVA – Raoul Bellanova è l’ultima opzione che Inzaghi potrebbe decidere di schierare contro il Napoli. Però, a differenza dei due sopracitati, Bellanova ha svolto tutta la preparazione a pieno regime e spesso ha giocato da titolare. L’ex Cagliari ha quindi tutte le carte in mano per ribaltare i pronostici e pensare di giocare dall’inizio contro il Napoli.